Конкурс "За качество и конкурентоспособность" стартует в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области определят производителей наиболее качественной и конкурентоспособной продукции. Для этого Минпромторг региона организует специальный конкурс, компании-победители которого будут награждены почётным знаком "За качество и конкурентоспособность".

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что этот почётный знак – имиджевая награда для промышленных предприятий, поскольку компании-участники проходят серьёзную проверку по целому ряду показателей, среди которых - стратегическое планирование и управление, применение новых технологий, развитие персонала, социальная ответственность, разработка новой продукции, а также удовлетворённость потребителей.

При этом многие участники конкурса для достижения высоких показателей качества продукции использует инструменты действующих в регионе нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда" и "Международная кооперация и экспорт".

Конкурс проводится с 2013 года на бесплатной основе, в нём могут принять участие все организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Нижегородской области. Участников делят на три номинации, исходя из числа сотрудников: до 100 человек, от 100 до 500 и свыше 500 человек.

Порядок проведения конкурса и форма заявки опубликованы на сайте регионального Минпромторга: https://minprom.nobl.ru/documents/active/231425/.

Для участия в срок до 7 ноября 2024 года необходимо направить отсканированную копию заявки, подписанную руководителем организации (или уполномоченным лицом), на электронный адрес: gk-pusk@insert-nn.ru.

Консультацию по вопросам участия в конкурсе можно получить по телефонам: +7-951-907-03-11, 8 (831) 435-11-34.

В прошлом году почётного знака удостоились ООО "Реал" (производство гидроагрегатов), ООО "МЗВА-ЧЭМЗ" (производство высоковольтной арматуры), ООО "Завод «Инком" (производство жгутов проводов), АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" (производство продукции ОПК), ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (производство химических веществ).

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).