Юрий Шалабаев и митрополит Георгий стали участниками конференции по гражданско-патриотического воспитанию

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий принял участие в ежегодной конференции, посвященной вопросам духовно-нравственного воспитания и гражданско-патриотического образования школьников.
Как сообщает пресс-служба администрации города, в конференции, которая приурочена к Году семьи, также участвовали министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков, директор городского департамента образования Владимир Радченко, директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков, представители Нижегородской епархии, высших учебных заведений, школ и дошкольных учреждений, руководители районных ресурсных центров.
Участники мероприятия рассмотрели вопросы взаимодействия церкви и школы, педагогических и родительских сообществ, эффективные формы работы муниципальных образовательных организаций, лингвистическую безопасность государства.
По словам главы регионального Минобрнауки Михаила Пучкова, образование невозможно представить без обучения и воспитания.
"Детям недостаточно сказать один раз, как правильно, их нужно учить на своем примере, на нашем с вами примере. Я уверен, что Нижний Новгород — это точка духовного возрождения России. Часто говорят, что для ребёнка школа — это второй дом. Это так, и очень важно, чтобы в обоих домах ребенок слышал одинаковые вещи", - отметил Михаил Пучков.
Прокурор Нижнего Новгорода Игорь Мокичев отметил важность вопроса нравственного патриотического воспитания и сохранения русского языка.
В рамках мероприятия мэр Юрий Шалабаев вручил 20 участникам конференции благодарности главы города.
"Мы с митрополитом Георгием давно реализуем совместные проекты, и я хочу поблагодарить Нижегородскую епархию и, конечно, педагогов за прекрасную и успешную работу в этом направлении!", - сказал мэр.
В завершении митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий пожелал всем учителям, "чтобы их сердца были чистыми, чтобы из уст исходило только добро и благость".
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев и студенты обсудили потенциал побратимских отношений с городами Азии и Африки
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