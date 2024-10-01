Бизнес-конференция "Авито для продавцов" пройдет в Москве Бизнес

В Москве 24 октября пройдет масштабная бизнес-конференция "Авито для продавцов". Мероприятие пройдет оффлайн и в онлайн-формате, его участниками станут как опытные предприниматели, так и начинающие бизнесмены.

В рамках конференции пройдет обсуждение развития бизнеса в онлайне, трендов сегмента e-commerce и маркетинговых инструментов для масштабирования продаж.

В мероприятии примут участие управляющий партнер Авито Иван Гуз, заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова; управляющий партнер INFOline Михаил Бурмистров; главный редактор Mobile-review.com, ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин; руководитель дирекции продаж крупным корпоративным клиентам АО "Почта России" Денис Козлов; директор по развитию СОБА Луиза Александрова, а также ключевые эксперты ритейла.



Программа конференции будет состоять из трех параллельных потоков.

В блоке "Прокачай свой бизнес: тренды и стратегии" эксперты обсудят самые яркие тренды рынка e-commerce, расскажут о возможностях роста для бизнеса и представят финансовые инструменты для получения качественной аналитики и увеличения продаж.

В потоке "Продавай на своих правилах" спикеры расскажут о секретах успешных продаж, инструментах продвижения и построения бизнеса в онлайне.

В блоке "Категории товаров: теории и практики" эксперты сделают акцент на особенностях выстраивания бизнеса в различных сегментах: продажа автозапчастей, мебели, электроники и др.

Отмечается, что участие в мероприятии для предпринимателей будет бесплатным.

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