Эра открытого банкинга для россиян наступит в середине 2025 года – прогноз Бизнес

Скоро россияне смогут видеть в едином интерфейсе свои счета в различных банках. В частности, ВТБ будет готов к началу запуска технологии открытого банкинга для своих клиентов к середине 2025 года, после утверждения соответствующего законодательства, стало известно в Сочи на форуме FINOPOLIS 2024.

По словам заместителя президента – председателя правления ВТБ Вадима Кулика, ВТБ принимает активное участие в пилотном проекте по использованию открытых программных интерфейсов (open API) на площадке Ассоциации ФинТех. Банк тестирует решение в партнерстве с Альфа-банком.

"Открытый банкинг органично дополняет прорывные технологические решения, которые уже трансформировали сервисы для клиентов. Более того, он предоставляет возможности для появление новых решений для клиентов, а также новых возможностей для развития бизнеса. Речь идет об управлении всеми счетами и финансовыми продуктами из единого интерфейса. В данный момент мы работаем над основными подготовительными этапами — разработкой и тестированием сервиса", — сообщил Вадим Кулик.

Кроме того, ВТБ и Сбер сейчас ведут тестирование сервисов открытого банкинга для бизнеса. С помощью Мультибанка можно просматривать информацию по выбранным счетам, экспортировать или распечатывать выписки по ним – быстро, удобно и в едином формате. При этом обеспечен высокий уровень защиты обмена информацией.

"По сути это уверенное движение к бесшовному, открытому банкингу – услуге, которая необходима для более активного развития экономики России. Сейчас сервис проходит тестирование на площадке Ассоциации ФинТех, технически мы будем готовы к запуску в 2025 году", – отметил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

"По данным наших исследований, картами только одного банка пользуются 27% россиян, двух — 33%, трех — 22%. Еще 16% россиян используют более четырех банковских карт. Технология открытого банкинга позволит клиентам вместо “скачков” по разным приложениям управлять счетами в каком-то одном. Это будет востребовано у клиентов, поэтому мы стремимся представить для них этот сервис как можно скорее", — заявил Георгий Горшков, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

Технология Открытых API (application programming interfaces, открытые программные интерфейсы), предполагает использование современных стандартов интеграции и защищенного обмена данными. Она позволяет обеспечить цифровое бесшовное взаимодействие между банками, финтех-сервисами и конечными пользователями. Для клиента эта технология означает возможность управлять своими счетами в различных банках из единого интерфейса.