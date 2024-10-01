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Бизнес

ВТБ посчитал, сколько средств россияне хранят на вкладах

16 октября 2024 16:10  [98] Бизнес

В 2024 году средний чек одного вклада среди клиентов массовой розницы достиг рекордной суммы за последние три года – 531 тыс. рублей. В 2023 году средняя сумма депозита составила 501 тыс. рублей, в 2022 году – 520 тыс. рублей. В целом рост рынка сбережений поставит рекорд в 2024 году. Об этом в рамках FINOPOLIS 2024 сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"В 2022 году основной индикатор денежного рынка в моменте вырос до 20%, но зафиксировался на этом уровне только на пару месяцев. В этом же году ключевая ставка пока ниже, 16-19%, однако такие высокие значения держатся в течение всего года и нельзя исключать ее дальнейший рост. В такой ситуации, вкладчики, отказываясь от крупных покупок, стараются все накопленные или свободные средства аккумулировать на депозитах, чтобы максимизировать свою доходность. В этом году мы наблюдаем рекордную сумму среднего чека в сегменте массовой розницы – 531 тысяча рублей", — сказал Георгий Горшков.

Банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные. Уже около 48% всех открываемых вкладов на рынке приходятся на срок от 6 месяцев до 1 года. В ВТБ этот показатель еще выше – 65%. Доля краткосрочных вкладов в портфеле банка составляет лишь 12%. Это говорит о готовности вкладчиков размещать средства вдолгую.

В целом, по прогнозам экспертов, в этом году рынок сбережений физлиц в России может достигнуть 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Это станет новым рекордом сегмента: для сравнения, в 2023 году рост портфеля розничных пассивов составил 23%.

Наибольшую долю в пассивах занимают сбережения в национальной валюте. Их общий объем в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29% (годом ранее – 26%).

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Теги:
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