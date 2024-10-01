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Бизнес

Россияне описали идеального цифрового помощника

17 октября 2024 14:10  [1] Бизнес

Идеальный цифровой помощник должен иметь абстрактный образ, быть ровесником пользователя и общаться с ним в сдержанно уважительном тоне. Это показал опрос россиян, проведенный ВТБ в преддверии форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024.

Абсолютное большинство опрошенных – 94% – в той или иной степени пользуются цифровыми помощниками. Чаще всего респонденты обращаются к голосовым ассистентам (60%, вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа) или же взаимодействуют с помощником в виде текстовых сообщений (44%).

Как показал опрос, россияне пока не готовы постоянно использовать помощников в виде каких-либо животных или фантастических предметов – большинство респондентов хотели бы взаимодействовать с человекоподобными ассистентами (56%) респондентов. Но около трети опрошенных (28%) выступили за возможность использовать и человекоподобных ассистентов, и помощников в виде животных и предметов.

Почти половина россиян (47%) хотели бы, чтобы им помогала цифровая девушка-ассистент, а мужской digital-образ хотели бы видеть только 11% опрошенных. Но 42% респондентов выразили желание иметь возможность использовать как женский, так и мужской образ ассистента. Важен для пользователей и возраст ассистента: большинство опрошенных (59%) уверены, что помощник всегда должен быть сверстником клиента, помощника более старшего возраста выбрали бы 19% респондентов, а за более молодого ассистента проголосовали 22% опрошенных.

Ценят пользователи и сдержанно уважительное отношение цифровых ассистентов – за такой базовый тон общения проголосовали 33% респондентов. А порядка четверти опрошенных ждут от помощников автоматического распознавания настроения в зависимости от запроса и ситуации. Примерно столько же пользователей высказались за добродушно веселый или даже юмористический тон общения. А вот сарказм и едкие реплики помощника выбрали бы только 3% россиян.

"Как показывают наши опросы, свыше 70% жителей России готовы доверить искусственному интеллекту управление своими финансами, почти половина жителей страны (48%) готовы передать технологиям искусственного интеллекта (ИИ) контроль спонтанных покупок, а 44% россиян готовы делегировать ИИ контроль за финансами детей. Всё это делает направление по развитию цифровых помощников стратегически важным для банка. Но в понятие "цифрового помощника" мы вкладываем не только анимированного или голосового компаньона, который может взаимодействовать с пользователем, а целое собрание алгоритмов, которое в ближайшем будущем будет помогать пользователю в решении различных задач. И мы как банк с развитием цифровых советников получим возможность предлагать еще более персонифицированные продукты и услуги нашим клиентам", – отметил Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Опрос ВТБ проводился в июле 2024 года среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей.

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Теги:
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