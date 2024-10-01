Биржевая стоимость золота побила исторический рекорд Экономика

Цены на золото обновили очередной рекорд. Как сообщает телеканал "360", стоимость декабрьского контракта на драгоценный металл на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 0,79%, до $2712,7 за унцию по состоянию на 18:05 по московскому времени.

Агентство Bloomberg связало подорожание золота с неопределенностью из-за грядущих президентских выборов в США. Цена на драгметалл будет только увеличиваться, пока не утвердят состав американской администрации.

"Поскольку оба кандидата представляют разные риски для экономики, золото, вероятно, получит дополнительную поддержку — независимо от того, победит ли Дональд Трамп или вице-президент Камала Харрис", — отметило издание. .

На стоимость также могла повлиять эскалация на Ближнем Востоке, добавили эксперты агентства.