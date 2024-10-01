Биржевая стоимость золота побила исторический рекорд

Цены на золото обновили очередной рекорд. Как сообщает телеканал "360", стоимость декабрьского контракта на драгоценный металл на Чикагской товарной бирже (CME) выросла на 0,79%, до $2712,7 за унцию по состоянию на 18:05 по московскому времени.
Агентство Bloomberg связало подорожание золота с неопределенностью из-за грядущих президентских выборов в США. Цена на драгметалл будет только увеличиваться, пока не утвердят состав американской администрации.
"Поскольку оба кандидата представляют разные риски для экономики, золото, вероятно, получит дополнительную поддержку — независимо от того, победит ли Дональд Трамп или вице-президент Камала Харрис", — отметило издание. .
На стоимость также могла повлиять эскалация на Ближнем Востоке, добавили эксперты агентства.
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