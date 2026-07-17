Мобильный туристско-информационный центр будет принимать гостей на фестивале в Городце Культура и отдых

Фото: Агентство гостеприимства Нижегородской области

18 и 19 июля в Городце Нижегородской области на фестивале народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца» (0+) будет работать мобильный туристско-информационный центр «Знакомьтесь, Нижний».

В мобильном ТИЦе посетители могут получить карты и путеводители по Нижнему Новгороду, Городцу, Арзамасу и другим городам Нижегородской области, познакомиться с народными художественными промыслами и купить сувениры — от казаковской филиграни и предметов с хохломской росписью до авторской керамики и парфюмерных изделий. Специалисты туристско-информационного центра помогут в организации экскурсий и туров, в разработке персонализированных маршрутов, а также предоставят информацию о путешествиях по Нижегородской области.

ТИЦ будет работать 18 июля с 10:00 до 20:00 и 19 июля с 10:00 до 15:00 на набережной Юрия Долгорукого, рядом с главной сценой фестиваля «Мастера Золотого кольца».

Напомним, ключевой темой фестиваля станет включение Городца в состав туристического маршрута «Золотое кольцо». Мероприятие состоится при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фестивальные гуляния будут органично вплетены в празднование Дня города. В выходные в Городце соберутся мастеров народных художественных промыслов из множества городов легендарного маршрута «Золотое кольцо», жители и гости Нижегородской области.

Вход на все мероприятия фестиваля — свободный. Подробная информация о мероприятии и его программе доступны на сайте: festivalmasters.ru.

Напомним, в 2026 году в состав маршрута «Золотое кольцо» вошли 10 городов и сел Нижегородской области: Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск. В следующем году знаменитый маршрут отметит свое 60-летие.

Развитие туризма — ключевая задача национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его реализация направлена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.