Площадку для воссоздания Триумфальной арки начали готовить в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Реализация проекта по восстановлению исторической Триумфальной арки продолжается в Нижнем Новгороде.

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в департаменте строительства и капремонта, подрядчик приступил к подготовительным работам. В частности, ведется вынос инженерных сетей из зоны будущего строительства.

Проект будет реализован в несколько этапов: сначала проведут проектно-изыскательские работы, затем восстановят саму арку и благоустроят прилегающую территорию.



В рамках муниципального контракта уже завершены инженерно-геологические изыскания. Также специалисты разработали и согласовали концепцию благоустройства, внешний облик будущего павильона, фасады, планировочные решения, место размещения арки и подготовили техническую часть проектно-сметной документации.

Напомним, останцы исторической Триумфальной арки, которую возвели по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году, были обнаружены в 2024 году во время земляных работ на улице Советской. После этой находки было принято решение восстановить утраченный объект.



Конкурс на восстановление памятника объявляли дважды. Первая процедура не состоялась, поскольку на нее не поступило ни одной заявки.



Летом 2025 года МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода» заключило муниципальный контракт с АО «ТСНРУ». Подрядчику предстоит не только восстановить Триумфальную арку, но и создать выставочное пространство в районе домов №20 и №22 по улице Советской в Канавинском районе.



Завершить реализацию проекта планируется до конца 2026 года. На выполнение всех работ предусмотрено 314,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что место воссоздания Триумфальной арки предложили изменить.