"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
20 июля 2026 10:39
Эксклюзив
Площадку для воссоздания Триумфальной арки начали готовить в Нижнем Новгороде
17 июля 2026 14:57
Эксклюзив
Более 40 захоронений VIII века обнаружили археологи в Вачском округе
17 июля 2026 13:54
Мобильный туристско-информационный центр будет принимать гостей на фестивале в Городце
16 июля 2026 12:02
Неизвестный артист выступит на Дне города в Нижнем Новгороде за 12 млн рублей
15 июля 2026 19:02
Обновленный Тайный сад откроется в нижегородских «Заповедных кварталах»
15 июля 2026 17:36
Семьи участников СВО посетили нижегородский планетарий
15 июля 2026 09:17
Инвестор возьмется за восстановление трех памятников архитектуры в Арзамасе
14 июля 2026 18:14
Эксклюзив
Опубликованы эскизы нового дома на Студеной, где будет музыкальный салон
14 июля 2026 16:31
Нижегородский турмаршрут «Выходные с хохломой» признали лучшим в России
14 июля 2026 12:20
13 исторических зданий продала нижегородская «Регнедвижимость» в 2026 году
Культура и отдых

Площадку для воссоздания Триумфальной арки начали готовить в Нижнем Новгороде

20 июля 2026 10:39 Культура и отдых
Площадку для воссоздания Триумфальной арки начали готовить в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина

Реализация проекта по восстановлению исторической Триумфальной арки продолжается в Нижнем Новгороде.

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в департаменте строительства и капремонта, подрядчик приступил к подготовительным работам. В частности, ведется вынос инженерных сетей из зоны будущего строительства.

Проект будет реализован в несколько этапов: сначала проведут проектно-изыскательские работы, затем восстановят саму арку и благоустроят прилегающую территорию.

В рамках муниципального контракта уже завершены инженерно-геологические изыскания. Также специалисты разработали и согласовали концепцию благоустройства, внешний облик будущего павильона, фасады, планировочные решения, место размещения арки и подготовили техническую часть проектно-сметной документации.

Напомним, останцы исторической Триумфальной арки, которую возвели по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году, были обнаружены в 2024 году во время земляных работ на улице Советской. После этой находки было принято решение восстановить утраченный объект.

Конкурс на восстановление памятника объявляли дважды. Первая процедура не состоялась, поскольку на нее не поступило ни одной заявки.

Летом 2025 года МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода» заключило муниципальный контракт с АО «ТСНРУ». Подрядчику предстоит не только восстановить Триумфальную арку, но и создать выставочное пространство в районе домов №20 и №22 по улице Советской в Канавинском районе.

Завершить реализацию проекта планируется до конца 2026 года. На выполнение всех работ предусмотрено 314,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что место воссоздания Триумфальной арки предложили изменить.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Архитектура История Реконструкция
Поделиться:
Новости по теме
16 июля 2026 13:26
Восстановление нижегородских ОКН обсудили владельцы исторической недвижимости
15 июля 2026 14:00
Дизайн-код утвердили для улицы Короленко в Нижнем Новгороде
14 июля 2026 18:14
Эксклюзив
Опубликованы эскизы нового дома на Студеной, где будет музыкальный салон
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных