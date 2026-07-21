Новый автомобильный турмаршрут запустят к 650-летию Большого Мурашкина Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Новый автомобильный туристический маршрут планируют открыть к 650-летию Большого Мурашкина. О его создании стало известно во время визита в округ губернатора Нижегородской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Глеба Никитина.

«В 2027 году Большое Мурашкино отметит 650-летие. Это серьёзный рубеж, который заставляет по-особому взглянуть на наше наследие. Агентство „АСИРИС“ и волонтёры в прошлом году уже помогли с ремонтом 47 домов, шаг за шагом возвращая к жизни подлинную историческую среду. Мы видим, что „100% настоящая Россия“ привлекает гостей, и для этого создаем новые туристические маршруты, чтобы каждый смог прикоснуться к живой истории региона», — отметил Глеб Никитин.

Разработкой маршрута занимаются региональные минтуризма и минкульт, АНО «АСИРИС» и АНОК «Нескучный Нижний». В программу планируют включить Арзамас, села Вельдеманово и Григорово, а также поселок Большое Мурашкино.

В этих населенных пунктах уже подготовлены пешеходные и автобусные туристические маршруты, а также экскурсионные программы, в том числе с использованием аудиогидов. Министерство туризма региона прорабатывает вопрос о размещении нового маршрута на национальном туристическом портале «Путешествуем.РФ».

Во время поездки Глеб Никитин обратил внимание на необходимость благоустройства территории рядом с памятником Аввакуму в селе Григорово. Памятник посвящен одному из крупнейших деятелей старообрядчества. Также глава региона посетил мемориальный комплекс, посвященный патриарху Никону, в селе Вельдеманово.

«Мы проектируем маршрут как путешествие вглубь русской истории. Он начинается в Музее патриаршества в Арзамасе, погружает в тему старообрядчества и церковного раскола, а затем приводит на родину патриарха Никона и протопопа Аввакума. Наша цель — чтобы, проехав этим путём однажды, турист захотел ещё глубже погрузиться в историю Нижегородчины», — рассказал директор АНО «Нескучный Нижний» Сергей Яковлев.

В 2025 году сотрудники АНО «АСИРИС» при поддержке волонтеров помогли отремонтировать фасады, ограды и кровельные конструкции 47 частных домов в селе Вельдеманово Перевозского муниципального округа. Эти объекты находятся на пути следования туристических групп. Кроме того, гостей села может заинтересовать мемориал, посвященный патриарху Никону.

В Большемурашкинский округ предлагают включить в маршрут памятник Аввакуму в селе Григорово, а также кварталы с исторической застройкой второй половины XIX — начала XX века. Они сохраняют сведения о купеческих династиях и развитии кожевенного производства и меховой промышленности в Большом Мурашкине.

Напомним, национальный проект «Туризм и гостеприимство», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является преемником нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он направлен, в том числе, на развитие путешествий по России, повышение качества сервиса, а также создание условий для безопасных и комфортных поездок.