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Культура и отдых

Срок воссоздания Триумфальной арки в Нижнем Новгороде сдвинулся на один год

21 июля 2026 07:03 Культура и отдых
Срок воссоздания Триумфальной арки в Нижнем Новгороде сдвинулся на один год

Фото: из концепции ООО "КАЛЛИКРАТ"

Срок завершения восстановления Триумфальной арки в Нижнем Новгороде перенесли на 2027 год. Соответствующие изменения внесли в муниципальный контракт, сообщается портале госзакупок.

Изначально планировалось завершить работы до конца 2026 года. Теперь новый срок исполнения контракта установлен до 1 декабря 2027 года.

Согласно дополнительному соглашению, восстановление самой Триумфальной арки должно быть завершено до 10 августа 2027 года. Работы по созданию универсального выставочного пространства и благоустройству прилегающей территории планируется закончить к 1 декабря того же года.

Также до конца 2027 года подрядчик должен получить необходимые заключения органов государственного строительного и экологического надзора, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Ранее НИА «Нижний Новгород» сообщили в депстрое, что подрядчик уже начал подготовительные работы. Сейчас специалисты занимаются, в том числе, выносом инженерных сетей из зоны будущего строительства.

Проект реализуют в несколько этапов. К настоящему моменту уже завершены инженерно-геологические изыскания, разработаны концепция благоустройства, внешний облик будущего павильона, фасады и планировочные решения.

Напомним, историческую Триумфальную арку обнаружили в 2024 году во время земляных работ на улице Советской. Ее возвели по проекту архитектора Шехтеля в 1896 году к приезду императора Николая II. После находки сохранившихся элементов было принято решение восстановить объект.

Летом 2025 года МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода» заключило контракт с АО «ТСНРУ». Помимо восстановления арки, подрядчик создаст универсальное выставочное пространство на улице Советской. Стоимость проекта составляет 314,8 млн рублей.

Ранее гендиректор НГИАМЗ Юрий Филиппов рассказал в интервью НИА «Нижний Новгород», почему археология важна для современного общества.

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Теги:
Архитектура История Реконструкция
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