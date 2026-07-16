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Культура и отдых

Неизвестный артист выступит на Дне города в Нижнем Новгороде за 12 млн рублей

16 июля 2026 12:02 Культура и отдых
Неизвестный артист выступит на Дне города в Нижнем Новгороде за 12 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

На организацию праздничного концерта (6+) в честь 805-летия Нижнего Новгорода направят 12 529 080 рублей. Заказчиком выступает МАУК «Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий города Нижнего Новгорода», следует из данных на портале госзакупок.

Договор на оказание услуг по организации выступления артиста российской эстрады был заключен 8 июля 2026 года. Однако имя исполнителя не раскрывается.

Напомним, Нижний Новгород отметит 805-летие 15 августа. Полная программа праздника еще не опубликована. При этом известно, что с 13 по 16 августа в городе пройдет фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста» (0+), а также состоится «Волжская регата — 2026» (0+).

Ранее замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович предлагал заменить большой концерт на площади Минина мероприятиями в разных районах города. Воплотят ли эту идею в жизнь в этом году, пока неизвестно.

В прошлом году праздничные концерты проходили во всех районах Нижнего Новгорода. Перед жителями города выступили певица Iowa, Стас Пьеха, дуэт Filatov & Karas, Юлианна Караулова, а также группы «Мираж» и Reflex.

Кроме того, к празднованию Дня города планируют оформить городские улицы. На декоративно-художественное украшение Нижнего Новгорода объявлена отдельная закупка с начальной стоимостью контракта 4,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что более 50 мероприятий пройдут на фестивале «Мастера Золотого кольца» (0+) в Городце 18 и 19 июля.

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Теги:
Госзакупки День города концерт
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