Более 40 захоронений VIII века обнаружили археологи в Вачском округе Культура и отдых

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Более 40 захоронений муромы VIII века обнаружили археологи в ходе совместной археологической экспедиции Нижегородского музея-заповедника и Института археологии РАН в Вачском районе. Об этом с места передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Раскопки могильника продолжаются четыре года. Его обнаружили и поставили на учёт в 2022 году, а уже на следующий год начались раскопки. Тогда были исследованы 11 захоронений, относящихся к XX веку. Затем археологи обнаружили как более ранние, так и более поздние погребения.

«Нам удалось установить, что этот памятник функционировал не короткий промежуток времени, а как минимум 300−400 лет», — отметила заведующая сектором археологии отдела фондов Нижегородского музея-заповедника Анастасия Швецова.

В этом году учёные намерены изучить 42 захоронения, в том числе четыре конских.

Большая часть из погребений уже разобрана. Одно из них принадлежит богатой, судя по находкам богатой женщине. В нем найдено много украшений, которые ещё предстоит изучить учёным.

Также в ходе раскопок были найдены предметы, которые предварительно датируется рубежом XII и XIII веков.

Среди находок есть и более древний артефакт — застёжка «сюльгама». По предварительным оценкам учёных, она может быть изготовлена в VI веке.

Генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов отметил, что изучение могильника даёт учёным возможность не только узнать больше об исчезнувшем народе, о котором практически нет упоминаний в летописях, но и понять, как проходил процесс ассимиляции муромы.

«Мы видим, как муромский убор начинает уходить в историю и постепенно появляется все больше и больше славянских вещей. Это говорит о мирном процессе ассимиляции двух народов, и уже к одиннадцатому веку Мурома влилась в огромный земледельческий славянский массив и растворилась в нем», — сказал он.

Филиппов добавил, что, возможно, в каждом, кто родился в Вачском или в соседних округах, есть какая-то капелька муромской крови. «Эти люди не исчезли, они остались в нас», — сказал он.

Учёные отмечают, что в следующем году планируют продолжить раскопки, а находки прошлых лет можно увидеть в Дмитриевский башне нижегородского кремля на выставке «Мурома: о чем молчат летописи…» (0+).

О том, как проходили раскопки в 2025 году, читайте здесь.