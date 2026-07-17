Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
17 июля 2026 14:57
Эксклюзив
Более 40 захоронений VIII века обнаружили археологи в Вачском округе
17 июля 2026 13:54
Мобильный туристско-информационный центр будет принимать гостей на фестивале в Городце
16 июля 2026 12:02
Неизвестный артист выступит на Дне города в Нижнем Новгороде за 12 млн рублей
15 июля 2026 19:02
Обновленный Тайный сад откроется в нижегородских «Заповедных кварталах»
15 июля 2026 17:36
Семьи участников СВО посетили нижегородский планетарий
15 июля 2026 09:17
Инвестор возьмется за восстановление трех памятников архитектуры в Арзамасе
14 июля 2026 18:14
Эксклюзив
Опубликованы эскизы нового дома на Студеной, где будет музыкальный салон
14 июля 2026 16:31
Нижегородский турмаршрут «Выходные с хохломой» признали лучшим в России
14 июля 2026 12:20
13 исторических зданий продала нижегородская «Регнедвижимость» в 2026 году
14 июля 2026 09:26
Более тысячи гостей объединил семейный фестиваль «Ромашковый луг» в Арзамасе
Культура и отдых

Более 40 захоронений VIII века обнаружили археологи в Вачском округе

17 июля 2026 14:57 Культура и отдых
Более 40 захоронений VIII века обнаружили археологи в Вачском округе

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Более 40 захоронений муромы VIII века обнаружили археологи в ходе совместной археологической экспедиции Нижегородского музея-заповедника и Института археологии РАН в Вачском районе. Об этом с места передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Раскопки могильника продолжаются четыре года. Его обнаружили и поставили на учёт в 2022 году, а уже на следующий год начались раскопки. Тогда были исследованы 11 захоронений, относящихся к XX веку. Затем археологи обнаружили как более ранние, так и более поздние погребения.

«Нам удалось установить, что этот памятник функционировал не короткий промежуток времени, а как минимум 300−400 лет», — отметила заведующая сектором археологии отдела фондов Нижегородского музея-заповедника Анастасия Швецова.

В этом году учёные намерены изучить 42 захоронения, в том числе четыре конских.

Большая часть из погребений уже разобрана. Одно из них принадлежит богатой, судя по находкам богатой женщине. В нем найдено много украшений, которые ещё предстоит изучить учёным.

Также в ходе раскопок были найдены предметы, которые предварительно датируется рубежом XII и XIII веков.

Среди находок есть и более древний артефакт — застёжка «сюльгама». По предварительным оценкам учёных, она может быть изготовлена в VI веке.

Генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов отметил, что изучение могильника даёт учёным возможность не только узнать больше об исчезнувшем народе, о котором практически нет упоминаний в летописях, но и понять, как проходил процесс ассимиляции муромы.

«Мы видим, как муромский убор начинает уходить в историю и постепенно появляется все больше и больше славянских вещей. Это говорит о мирном процессе ассимиляции двух народов, и уже к одиннадцатому веку Мурома влилась в огромный земледельческий славянский массив и растворилась в нем», — сказал он.

Филиппов добавил, что, возможно, в каждом, кто родился в Вачском или в соседних округах, есть какая-то капелька муромской крови. «Эти люди не исчезли, они остались в нас», — сказал он.

Учёные отмечают, что в следующем году планируют продолжить раскопки, а находки прошлых лет можно увидеть в Дмитриевский башне нижегородского кремля на выставке «Мурома: о чем молчат летописи…» (0+).

О том, как проходили раскопки в 2025 году, читайте здесь.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Археология Вачский район НГИАМЗ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: самые яркие кадры
12 июля 2026 18:30
VK Fest 2026 отгремел в Нижнем Новгороде: как это было
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных