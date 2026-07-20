Более 37 тысяч человек посетили фестиваль «Мастера Золотого кольца» в Городце Культура и отдых

Фото: минтуризма Нижегородской области

Свыше 37 тысяч нижегородцев и гостей региона стали участниками фестиваля народных художественных промыслов «Мастера Золотого кольца» в Городце. Как сообщили в министерстве туризма и промыслов Нижегородской области, мероприятие проходило в минувшие выходные при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фестиваль стал центральной точкой празднования Дня города и 90-летия фабрики «Городецкая роспись», он объединил мастеров народных художественных промыслов из городов «Золотого кольца», а также из Нижегородской области и городов-соседей.

«Статус города „Золотого кольца“ — высокая оценка того, как Городец бережно хранит и приумножает своё наследие. Городец — это душа русских промыслов, и я рад, что теперь эта жемчужина нижегородской земли засияла на главном туристическом маршруте России», — отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области, член фракции партии «Единая Россия» Евгений Люлин.

В церемонии открытия фестиваля также приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации Артем Кавинов, министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Беспалов и Александр Тимофеев, глава местного самоуправления Городецкого округа Александр Мудров. Они наградили представителей отрасли народных художественных промыслов региона и выдающихся жителей Городецкого округа.

«Городец всегда был центром народной культуры. Но в эти выходные дни он стал настоящим „центрищем“ — городом, куда съехались гости со всей страны, чтобы увидеть, как живут и развиваются наши традиции. Спасибо Городцу за эти яркие дни, за гостеприимство и за возможность еще раз почувствовать, насколько богат культурный код нашей нижегородской земли», — сказал депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

Двухдневная программа объединила более 50 мероприятий: выступления творческих коллективов, ярмарку народных художественных промыслов, гастрономические зоны и мастер-классы для всей семьи.

«Два дня насыщенной программы фестиваля, более 37 тысяч гостей и 20 предприятий народных художественных промыслов. За этими цифрами — труд, талант и золотые руки мастеров, которые щедро делились секретами своего дела. Уверен, фестиваль „Мастера Золотого кольца“ станет доброй традицией и новой визитной карточкой города», — сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

В региональном ведомстве напомнили, что в 2026 году в состав маршрута «Золотое кольцо» вошли 10 городов и сел Нижегородской области: Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск. В следующем году знаменитый маршрут отметит свое 60-летие.

«День Городца запомнится всем жителям, гостям и участникам фестиваля „Мастера Золотого кольца“ душевностью и настоящим русским духом. В нашем городе собрались люди, представляющие народные промыслы и профессии из более чем 25 регионов страны. Хочу поблагодарить министерство туризма и промыслов Нижегородской области и всех неравнодушных людей, благодаря которым состоялось яркое и масштабное событие», — сказал глава местного самоуправления Городецкого округа Александр Мудров.

Развитие туризма — ключевая задача национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Его реализация направлена на развитие туристской инфраструктуры, производство отечественной продукции для индустрии, подготовку кадров для отрасли.