Осенние дожди зарядят в Нижегородской области на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

Тёплая осень, которая в этом году радует нас необычным теплом, продолжит баловать жителей Нижегородской области и в конце октября: преобладающая температура днём составит +5…+10°. При этом регион накроют поля фронтальной облачности, и зарядят моросящие осенние дожди.

В понедельник погода будет продиктована уходящим антициклоном, благодаря чему неделя стартует с высокой температурной планки: днём столбики термометров поднимутся до +9…+10°. Если с утра ещё выглянет солнце, то во второй половине дня небо затянут облака. Ветер западный, умеренный, атмосферное давление в пределах нормы.

Во вторник ветер значительно усилится, днём местами пройдёт дождь. При этом дневная температура останется в пределах +8…+10°, да и ночью не опустится ниже +6°. Атмосферное давление пойдёт на понижение.

В среду, 23 октября, дождь зарядит на весь день, а термометры покажут +7…+8°. К вечеру погода ещё больше испортится: поднимется сильный ветер - до 8 м/с, дождь усилится. Непогода будет бушевать всю ночь.

В четверг будет пасмурно, местами снова пройдут дожди, температура составит +5…+7°, а ветер стихнет только к вечеру.

В пятницу, да и в предстоящие выходные, погода значительно не изменится: +5…+7° на термометрах в дневные часы, небольшие дожди и западный ветер в пределах 3 м/с. Правда в воскресенье может пройти снег с дождём, но о переходе к предзимью пока речи не идёт.