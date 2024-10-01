Товарооборот России и Евросоюза в августе резко сократился почти на миллиард евро Экономика

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Товарооборот России и Евросоюза в августе резко сократился на 15% - до 5,1 млрд евро. Соответствующие расчёты по данным Евростата приводит РИА Новости.

Это падение торговли стало самым крупным с февраля 2023 года, а общая сумма товарооборота находится вблизи показателей 1999 года.

Россия и Евросоюз за 8 месяцев текущего года сократили торговлю на 28% - до 45 млрд евро. При этом российский экспорт уменьшился на 35%, а европейский - на 18%.

Так, например, Россия в январе-августе сократила закупки вина в странах ЕС до минимума за 20 лет - с начала года было ввезено лишь 126 тысяч тонн. Основным поставщиком вина в этом году была Италия: её доля в российском импорте выросла вдвое, до 39%.