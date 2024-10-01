Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
30 октября 2024 13:40  [10] Аналитика MWS: Спрос на облачные сервисы в Нижегородской области за год вырос почти в три раза
30 октября 2024 12:19  [114] План развития экспорта на уровне регионов подготовят в РФ
30 октября 2024 12:03  [117] Спрос на антивирусы вырос в два раза
30 октября 2024 09:16  [163] Приволжская транспортная прокуратура проведёт приём предпринимателей 5 ноября
30 октября 2024 08:18  [175] Пять нижегородских компаний представили свою продукцию на съезде "Учпром-2024"
29 октября 2024 18:56  [333] Скорость мобильного интернета выросла на улице Рождественской в Нижнем Новгороде
28 октября 2024 16:59  [435] Нижегородское "Рост НН" увеличило выработку на 40% благодаря нацпроекту
28 октября 2024 14:03  [398] Более 2 тысяч человек стали участниками гастрофеста "Хороши зелёны щи!" в Ковернино
28 октября 2024 12:05  [400] Нижегородская область представит экономический потенциал бизнес-сообществу "Деловой России"
28 октября 2024 11:27  [414] Клиентам ВТБ Лизинг доступны грузовые автомобили JAC с субсидией на аванс до 500 000 рублей
Бизнес

План развития экспорта на уровне регионов подготовят в РФ

30 октября 2024 12:19  [114] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Президент России Владимир Путин поручил составить план развития торгового сотрудничества между российскими регионами и областями дружественных стран.

Как сообщается на сайте kremlin.ru, разработать проект до 1 марта 2025 года поручено правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" и при участии региональных властей.

"Подготовить план развития межрегионального сотрудничества РФ, предусматривающий показатели экспорта в отношении опорных стран (значимых и перспективных импортеров российской продукции, не являющихся недружественными иностранными государствами), определив механизм мониторинга реализации этого плана и периодичность его актуализации", - говорится в поручении.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай станут сотрудничать в различных сферах экономики.

Напомним, что нижегородским компаниям компенсировали 5 млн рублей за транспортировку экспортной продукции.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Международное сотрудничество Экспорт
Поделиться:
Новости по теме
30 октября 2024 08:44  [181] Товарооборот России и Евросоюза в августе резко сократился почти на миллиард евро
01 октября 2024 15:30  [661] Нижний Новгород и абхазский Сухум стали городами-побратимами
20 сентября 2024 07:44  [836] Товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября 2023 года
30 августа 2024 08:27  [1048] Нижегородская область планирует расширять сотрудничество с Белоруссией
21 августа 2024 14:22  [643] Россия и Китай станут сотрудничать в различных сферах экономики
31 июля 2024 15:20  [893] Россия и Узбекистан будут сотрудничать в сфере туризма
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph