План развития экспорта на уровне регионов подготовят в РФ

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Президент России Владимир Путин поручил составить план развития торгового сотрудничества между российскими регионами и областями дружественных стран.
Как сообщается на сайте kremlin.ru, разработать проект до 1 марта 2025 года поручено правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" и при участии региональных властей.
"Подготовить план развития межрегионального сотрудничества РФ, предусматривающий показатели экспорта в отношении опорных стран (значимых и перспективных импортеров российской продукции, не являющихся недружественными иностранными государствами), определив механизм мониторинга реализации этого плана и периодичность его актуализации", - говорится в поручении.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай станут сотрудничать в различных сферах экономики.
Напомним, что нижегородским компаниям компенсировали 5 млн рублей за транспортировку экспортной продукции.
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