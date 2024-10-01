Штрафы до 500 тысяч рублей вводят за нарушения правил благоустройства в Нижегородской области Общество

На заседании нижегородского Заксобрания 31 октября депутаты приняли во втором чтении изменения в Кодекс Нижегородской области об административных правонарушениях.

Законопроект, разработанный комитетом регионального парламента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, предусматривает установление административной ответственности за отдельные нарушения правил благоустройства территорий муниципальных образований.

Данный законопроект уже был принят в первом чтении на заседании регионального парламента в сентябре. За последнее время в Нижнем Новгороде увеличилось количество раскопок без получения соответствующего разрешения – ордера. Это приводит к повреждениям объектов улично-дорожной сети и благоустройства, подземных коммуникаций, причинению ущерба собственности юридических и физических лиц, а также муниципалитета, транспортным проблемам и неудобствам для пешеходов. Бесконтрольно проложенные коммуникации создают проблемы для дальнейшего развития территорий, нарушают охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры и повышают риск аварий и чрезвычайных ситуаций.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что в Нижегородской области необходимо навести порядок при проведении земляных работ. "Нарушения правил благоустройства могут представлять общественную опасность. Поэтому ко второму чтению мы вносим поправки, расширяющие диапазон величины штрафов для юридических лиц до 500 тысяч рублей", - подчеркнул Евгений Люлин.

"Размеры штрафов будут соотноситься с общественной опасностью и тяжестью правонарушений, оценка будет производится при рассмотрении дела об административном правонарушении в соответствии с принципами, установленными в Кодексе об административных правонарушений Российской Федерации", - пояснил председатель комитета Заксобрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

Ранее сообщалось, что более 100 штрафов заплатили ДУКи в Дзержинске по итогам проверок ГЖИ с начала года.