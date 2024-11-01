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Общество

Глава Нижнего Новгорода направил соболезнования мэру города Нови Сад

02 ноября 2024 16:15  [72] Общество

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил телеграмму с соболезнованиями мэру города Нови Сад (Республика Сербия) Милану Джуричу в связи с трагической гибелью людей при обрушении части здания железнодорожного вокзала в Нови Саде.

Напомним, что Нови Сад с апреля 2006 года является городом-побратимом Нижнего Новгорода.

"Нижегородцы всецело разделяют скорбь жителей города-побратима Нови Сад и передают слова поддержки родственникам и друзьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - заявил глава города.

Ранее сообщалось, что 2 ноября в Сербии объявлен днем траура.

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Теги:
Побратим Юрий Шалабаев
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