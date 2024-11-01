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Общество

Более 100 открыток участникам СВО написали посетители органов ЗАГС региона

02 ноября 2024 18:11  [117] Общество

Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

В преддверии Дня народного единства в Заречном Доме бракосочетания прошло мероприятие "Время выбрало вас" с участием семей волонтёров, помогающих фронту на специальной военной операции. Об этом сообщает ГУ ЗАГС по Нижегородской области.

Руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова передала волонтерам открытки для направления бойцам СВО. Послания со словами благодарности и поддержки на специально подготовленных открытках написали посетители органов ЗАГС региона. За неделю собрали более 100 таких писем.

Гостями мероприятия стали пять семей – участников волонтерского движения, а также сотрудники органов ЗАГС региона, чьи родные и близкие принимают участие в СВО. Все они поделились опытом сбора гуманитарных грузов, изготовления витаминных смесей, сухих супов, маскировочных сетей.

"Оказание гуманитарной помощи и поддержки участникам СВО и их семьям с первых дней спецоперации стало отдельным и одним из ключевых на сегодняшний день направлением деятельности для органов ЗАГС региона. Мы видим, как выросло волонтёрское движение, и хотим выразить благодарность ответственным, бесстрашным и неравнодушным людям", - сказала Ольга Краснова.

Семьям вручены благодарственные письма Нижегородского комитета семей воинов Отечества, памятные подарки от администрации Сормовского района Нижнего Новгорода. Завершилось мероприятие запуском в небо белых голубей – символов мира на Земле.

Ранее сообщалось, что почти полторы тысячи свадеб планируется сыграть в Нижегородской области до конца года.

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Теги:
ЗАГС СВО
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