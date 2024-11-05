"Т Плюс" отремонтировала дымовую трубу на Сормовской ТЭЦ

На Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" завершился плановый ремонт дымовой трубы №1. Выполненные работы будут способствовать обеспечению надёжной эксплуатации станции.
Дымовая труба №1 представляет собой железобетонный ствол высотой 150 метров с футеровкой из кислотоупорного кирпича. Высотные работы выполняли промышленные альпинисты из специализированной организации ООО "Альпинистский сервис ПИК". Специалисты заново нанесли сигнальную окраску внешней стороны дымовой трубы, провели текущий ремонт наружного освещения и смотровых площадок, устранили выявленные дефекты наружной футеровки.
Предыдущий плановый ремонт дымовой трубы №1 проводился в 2019 году.
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