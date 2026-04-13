Министр Пучков прокомментировал драку учителя и ученика в дзержинской школе Общество

Фото: Александр Воложанин

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков высказался о потасовке между педагогом и учеником, произошедшей в школе №14 в Дзержинске. В своем Max-канале он написал, что ситуация находится на особом контроле.

"Выложенные в сеть кадры свидетельствуют о том, что действия учителя неправомерны и недопустимы. При детальном рассмотрении ситуации, анализе записей с камер видеонаблюдения становится очевидно, что провокаторами выступили несколько учеников 7-9-х классов, трое из которых состоят на внтуришкольном учёте", - отметил Пучков.

По словам министра, подростки намеренно провоцировали педагога: заходили в кабинет, мешали проведению занятий, оскорбляли его и придумали обидное прозвище. Несмотря на замечания, они продолжили нарушать порядок, в том числе демонстративно использовали вейпы. В адрес учителя звучали мат и оскорбления.

"В сложившейся ситуации неправы обе стороны. Учителю следовало незамедлительно сообщить о фактах оскорблений и курения администрации школы для проведения дальнейшего разбирательства, применения законных мер дисциплинарного воздействия", - добавил глава минобра.

С одним из участников конфликта и его законным представителем уже проведена беседа. Подросток признал, что они с одноклассниками намеренно пытались спровоцировать учителя. Также ученик и его родители направили директору школы заявление об отсутствии претензий к педагогу.

Министр посоветовал учителю обратиться в комиссию по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников при министерстве образования.

"Эта ситуация ярко показывает, насколько учителям необходимо держать себя в руках и ни при каких обстоятельствах не поддаваться эмоциям, при этом учитель может рассчитывать на поддержку министерства в решении сложных случаев, мы предоставим всю необходимую юридическую помощь", - подчеркнул он.

В завершение министр обратился и к школьникам, и к родителям. Он напомнил, что уважение к учителям — это основа нормальной школьной среды, а главная ответственность за воспитание детей всё же лежит на семье.

