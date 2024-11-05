Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2024 16:28  [67] Регион получил 1,3 млрд рублей на укрепление склонов Черниговской набережной
06 ноября 2024 16:05  [88] Электросамокаты уберут с улиц Нижнего Новгорода до декабря
06 ноября 2024 15:13  [140] Новый пешеходный мост через Шуваловский канал устанавливают в Ленинском районе
06 ноября 2024 15:02  [128] Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки
06 ноября 2024 14:27  [144] Депутат Госдумы РФ Артём Кавинов посетил Тонкинский и Шарангский муниципальные округа
06 ноября 2024 14:15  [157] Движение транспорта перекроют на улице Пожарского в выходные ноября
06 ноября 2024 14:06  [207] Подрядчик завершил ремонт участка проспекта Ленина в Нижнем Новгороде
06 ноября 2024 13:49  [178] Пристрой к школе №103 в Нижегородском районе начнут возводить в 2025 году
06 ноября 2024 13:36  [170] "Т Плюс" отремонтировала дымовую трубу на Сормовской ТЭЦ
06 ноября 2024 13:31  [193] Парковку транспортных средств ограничат в переулке Плодовом с 27 ноября
Общество

Владимир Путин признал, что мат стал частью русского языка

05 ноября 2024 17:40  [77] Общество

Фото: сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

В ходе заседания прозвучала просьба избавить русскую речь от матерных слов, поскольку сквернословие сейчас звучит повсеместно - в том числе, среди детей и женщин, а также становится трендом среди блогеров.

Глава государства парировал, что ненормативная лексика стала частью русского языка.

"Ненормативная лексика, мат - это тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться. [...] Вы сказали, мат — это антимолитва, да, это и церковью трактуется как грех. Это, к сожалению, грех распространенный. Ну кто из вас без греха?" - прокомментировал Владимир Путин.

Он отметил, что нужно повышать общую культуру, работая по многим направлениям. По его словам, человеку, чтобы выразить твёрдую позицию, убеждения, не обязательно использовать ненормативную лексику - и именно в этом направлении нужно работать.

Глава государства подчеркнул, что русский язык был и остаётся одной из ключевых и фундаментальных ценностей.

"Поддержка русского как государственного языка Российской Федерации и языков народов России - в числе наших ключевых приоритетов", - сказал Путин.

Президент напомнил, что русский язык определяет духовную и национальную идентичность.

На заседании была озвучена позиция, что необходимо повышать культуру речи, проводить разъяснительные беседы с детьми, начинать погружение в мир русского языка в дошкольных заведениях, продолжая в школах и в вузах.

Чтобы перестать материться, надо перестать слышать этот мат. На киноплатформах, в различных шоу, из уст популярных блогеров мы слышим запиканный вариант мата. Это недопустимо. Необходимо, чтобы он не использовался в общественном пространстве, в любом – даже скрытом – виде.,

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин культура Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
05 ноября 2024 16:20День народного единства в Нижнем Новгороде - 2024
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph