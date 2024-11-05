Владимир Путин признал, что мат стал частью русского языка Общество

Фото: сайт президента РФ

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

В ходе заседания прозвучала просьба избавить русскую речь от матерных слов, поскольку сквернословие сейчас звучит повсеместно - в том числе, среди детей и женщин, а также становится трендом среди блогеров.

Глава государства парировал, что ненормативная лексика стала частью русского языка.

"Ненормативная лексика, мат - это тоже часть нашего языка, от этого никуда не деться. [...] Вы сказали, мат — это антимолитва, да, это и церковью трактуется как грех. Это, к сожалению, грех распространенный. Ну кто из вас без греха?" - прокомментировал Владимир Путин.

Он отметил, что нужно повышать общую культуру, работая по многим направлениям. По его словам, человеку, чтобы выразить твёрдую позицию, убеждения, не обязательно использовать ненормативную лексику - и именно в этом направлении нужно работать.

Глава государства подчеркнул, что русский язык был и остаётся одной из ключевых и фундаментальных ценностей.

"Поддержка русского как государственного языка Российской Федерации и языков народов России - в числе наших ключевых приоритетов", - сказал Путин.

Президент напомнил, что русский язык определяет духовную и национальную идентичность.

На заседании была озвучена позиция, что необходимо повышать культуру речи, проводить разъяснительные беседы с детьми, начинать погружение в мир русского языка в дошкольных заведениях, продолжая в школах и в вузах.

Чтобы перестать материться, надо перестать слышать этот мат. На киноплатформах, в различных шоу, из уст популярных блогеров мы слышим запиканный вариант мата. Это недопустимо. Необходимо, чтобы он не использовался в общественном пространстве, в любом – даже скрытом – виде.,