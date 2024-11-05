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Общество

Лучшие электромонтеры Нижегородской области работают в АО "Теплоэнерго"

08 ноября 2024 10:02  [106] Общество
Луч

Луч

Фото: предоставлено пресс-службой "Теплоэнерго"

Конкурс профессионального мастерства среди электромонтёров сферы ЖКХ провели в Нижегородской области. Соревнования проводятся с 2005 года, а с 2008 приобрели статус областных. По итогам конкурса выяснилось, что лучшие специалисты отрасли в нашей области работают АО "Теплоэнерго".

Лучшим стал Алексей Панишев из центрального аварийно-диспетчерского управления АО "Теплоэнерго". На третьем месте – электромонтер из электротехнической службы АО "Теплоэнерго" Олег Гордеев. Лучшим молодым профессионалом по итогам конкурса стал также сотрудник электротехнической службы АО "Теплоэнерго" Павел Ганин.

Соревнования, прошедшие в Сормовском механическом техникуме имени Героя Советского Союза П.А. Семенова, были организованы министерством энергетики и ЖКХ Нижегородской области совместно с Нижегородской областной организацией профсоюза работников жизнеобеспечения.

Конкурс состоял из в двух этапов. Каждый участник должен был пройти тестирование на знание теоретических тонкостей своей профессии. В практических заданиях требовалось на время собрать работающую схему управления электродвигателем и найти неисправности в силовом распределительном щите.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Максим Братыгин подчеркнул, что от электромонтеров сегодня во многом зависит работа сферы жизнеобеспечения.

"Вся энергетика ЖКХ строится на электропотреблении - электроприборы, насосы, двигатели. Именно электромонтеры своим трудом обеспечивают надёжное функционирование всей системы", - сказал Максим Братыгин.

Председатель Нижегородской областной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Елена Ленина, приветствуя участников, сообщила, что в 2024 году призовой фонд конкурса существенно увеличен. Так, обладатель первого места получает 100 тысяч рублей, за второе место полагается 60 тысяч рублей, занявшему третье место выплачивается 40 тысяч рублей.

"Этот конкурс – это и повышение квалификации наших работников, которые принимают в нем участие, и повышение престижа рабочих профессий. Мы уделяем этому большое внимание", - отметила Елена Ленина.

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Теги:
ЖКХ Конкурсы Теплоэнерго
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