Разработку и производство малых самолетов ускорят в России

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Разработку и производство малых самолетов должны ускорить в России. Соответствующее поручение президента Владимира Путина российскому правительству опубликовано на портале kremlin.ru.
Согласно информации, речь идет о выпуске самолета "Байкал". В поручении главы государства, в частности, говорится о необходимости обеспечения конкурентоспособности таких воздушных судов "за счет их стоимости и летно-технических характеристик".
Также правительству предлагается предусмотреть реализацию программ государственной поддержки, в том числе, программ льготного лизинга для российских авиакомпаний, в целях разработки, производства и поставок указанных воздушных судов.
Срок исполнения данного поручения указан 15 февраля 2025 года.
Ранее сообщалось, что беспилотную авиацию будут развивать в Нижегородской области.
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