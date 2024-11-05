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Экономика

Разработку и производство малых самолетов ускорят в России

11 ноября 2024 11:28  [113] Экономика

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Разработку и производство малых самолетов должны ускорить в России. Соответствующее поручение президента Владимира Путина российскому правительству опубликовано на портале kremlin.ru.

Согласно информации, речь идет о выпуске самолета "Байкал". В поручении главы государства, в частности, говорится о необходимости обеспечения конкурентоспособности таких воздушных судов "за счет их стоимости и летно-технических характеристик".

Также правительству предлагается предусмотреть реализацию программ государственной поддержки, в том числе, программ льготного лизинга для российских авиакомпаний, в целях разработки, производства и поставок указанных воздушных судов.

Срок исполнения данного поручения указан 15 февраля 2025 года.

Ранее сообщалось, что беспилотную авиацию будут развивать в Нижегородской области.

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Теги:
Авиастроение авиация
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