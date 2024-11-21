Команда "Транснефть-Верхняя Волга" завоевала серебро и вышла в полуфинал хоккейного турнира на кубок президента ПАО "Транснефть" Спорт

Команда "Транснефть–Верхняя Волга" вышла в полуфинал хоккейного турнира на кубок президента ПАО "Транснефть". В Нижегородской области завершился отборочный этап турнира, в рамках которого на ледовой арене встретились три команды из разных организаций системы "Транснефть".

Цель мероприятия – популяризация физической культуры и спорта среди сотрудников, пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятию спортом людей различного возраста и профессий.

По результатам сыгранных матчей на первом месте – "Транснефть-Приволга", на втором месте хоккеисты из "Транснефть–Верхняя Волга", третье место заняла команда "Транснефть–Дружба". Кубок победителям вручил генеральный директор АО "Транснефть-Верхняя Волга" Александр Иванов.

Также впервые в рамках турнира 22 ноября прошли соревнования по фиджитал-хоккею в гибридном формате, где игроки сначала показали свои навыки в виртуальном пространстве – спортивном симуляторе NHL, а затем вышли играть на реальную ледовую арену. Победу в соревнованиях по фиджитал-хоккею одержала "Транснефть–Верхняя Волга".

"Такие мероприятия очень важны, поскольку позволяют укрепить взаимоотношения между отделами, подразделениями и познакомиться с коллегами из других организаций системы "Транснефть", что конечно, будет помогать нам в дальнейшей работе. Отдельное спасибо нашим болельщикам, которые поддерживали нас на трибунах. Они – та часть нашей команды, которая создает необходимую атмосферу азарта и желания побеждать", – рассказал заместитель начальника НПС "Горький", капитан команды "Транснефть-Верхняя Волга" Александр Киселев.

По правилам отборочных этапов команды "Транснефть–Приволга" и "Транснефть–Верхняя Волга", занявшие 1 и 2 место соответственно, поборются за звание абсолютного чемпиона хоккейного турнира на кубок президента ПАО "Транснефть", полуфинал и финал которого пройдут в феврале 2025 года в Санкт-Петербурге.