Нижний Новгород стал лидером по доступности образования в 2024 году Общество

Нижний Новгород стал лидером по доступности образования в рейтинге Финансового университета при Правительстве РФ, сообщает fa.ru.

Согласно информации, Финансовый университет с 2014 года проводит оценку качества жизни в российских городах с населением более 250 тыс. человек.

Города-победители определяются на основании опросов населения и объективной статистики по таким направлениям, как качество медицинского обслуживания, образование, состояние экологической среды, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и др.

По итогам 2024 года Нижний Новгород был признан лидером в номинации "Доступность образования".

Ранее сообщалось, что нижегородские компании вошли в рейтинг лучших работодателей по версии журнала Forbes.