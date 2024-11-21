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Общество

Нижний Новгород стал лидером по доступности образования в 2024 году

28 ноября 2024 13:22  [93] Общество

Нижний Новгород стал лидером по доступности образования в рейтинге Финансового университета при Правительстве РФ, сообщает fa.ru.

Согласно информации, Финансовый университет с 2014 года проводит оценку качества жизни в российских городах с населением более 250 тыс. человек. 

Города-победители определяются на основании опросов населения и объективной статистики по таким направлениям, как качество медицинского обслуживания, образование, состояние экологической среды, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и др.

По итогам 2024 года Нижний Новгород был признан лидером в номинации "Доступность образования".

Ранее сообщалось, что нижегородские компании вошли в рейтинг лучших работодателей по версии журнала Forbes.

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Теги:
Образование Правительство РФ Рейтинг
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