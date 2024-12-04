Детский фестиваль параспорта прошел в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Фестиваль параспорта для детей с ограниченными возможностями здоровья прошел в нижегородском Дворце спорта "Северная звезда".

Спортивный праздник организован в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия". Испытать свои силы и проявить победный дух в спорте смогли почти 70 учеников коррекционных школ Канавинского, Московского и Автозаводского районов Нижнего Новгорода.

Дети на фестивале познакомились с различными видами спорта, пробовали себя в качестве спортсменов по шести направлениям: футбол, голбол, боча, дартс, настольные игры и напольный тир.

Вместе с ребятами участие в играх принял региональный координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко.

"Спорт – это одна из важнейших частей жизни для каждого человека. Активность дает движение вперед, и для ребят с особенностями здоровья это еще и отличный способ реабилитации. А такие совместные спортивные мероприятия с включением адаптивных видов спорта дают детям возможность активно проводить время со сверстниками и находить друзей", - сказал Роман Пономаренко.

По словам организаторам, одной из самых популярных стала футбольная станция, которую представляли ребята из молодежной команды футбольного клуба "Пари НН".

"Мы всегда с радостью откликаемся на подобные приглашения. Сегодня каждый участник фестиваля смог попробовать себя в роли футболиста. Мы показали ребятам, что самое главное в футболе – это забивать голы в ворота соперника, подарили им радость. А самый главный итог мероприятия – это счастливые глаза детей. Мальчишки и девчонки были в восторге!" - поделился тренер академии "Пари НН" Алексей Сысуев.

Кроме того, некоторые из школьников впервые познакомились с адаптивными видами спорта.

Так, ученица коррекционной школы №95 рассказала, что узнала о боче и голболе только на фестивале. Обе игры являются паралимпийскими видами спорта и используются для абилитации и реабилитации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

По словам юных участников, фестиваль получился интересным, радостным и зарядил их хорошим настроением и энергией. Педагоги школ поблагодарили за организацию мероприятия для детей и обсудили с Романом Пономаренко проведение в дальнейшем подобных спортивных мероприятий. Фестиваль был организован при поддержке Нижегородской общественной организации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Жить По-Настоящему" и регионального отделения партии "Единая Россия".

Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, поддержка социально значимых проектов, направленных на формирование инклюзивной культуры, компетенций для профразвития и трудоустройства людей с ОВЗ являются приоритетными в реализации партпроекта "Единая страна – доступная среда" и включены в народную программу "Единой России".