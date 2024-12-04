Цифровизация лесной отрасли начнется в РФ с 2025 года Экономика

Цифровизация лесной отрасли по полному циклу начнется в России с 2025 года, сообщает ТАСС.

Согласно информации, речь идет о всей цепочке коммуникаций, позволяющих продавать и осуществлять перевозку продукции лесопереработки.

"Приоритетные лесные проекты не остановились, а продолжают увеличиваться за счет развития внутреннего рынка. Переработка леса увеличилась по некоторым направлениям до 30% - это производство мебели, по другим направлениям - от 20% до 30%", - сказал заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев в рамках своего выступления на Международном форуме "Российский лес", который в эти дни проходит в Вологде.

Также было отмечено, что лесная отрасль потеряла в 2022-2023 году 50% рынка из-за антироссийских санкций, однако в настоящее время происходит развитие лесопереработки.

Ранее сообщалось, что промежуточные итоги цифровизации строительной отрасли подведены в нижегородском Минстрое.