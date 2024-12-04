Дума Дзержинска оценила на "отлично" и "надлежаще" исполнение нацпроектов в 2024 году Политика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты городской Думы оценили как "отлично" и "надлежаще" качество выполнения национальных проектов в Дзержинске в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Думы Дзержинска.

Сегодня состоялось заседание Думы, в повестку которого был внесен вопрос об исполнении национальных проектов. В Дзержинске в 2024 году реализовывались одиннадцать проектов. Оценки требовалось выставить тем, которые были выполнены с участием средств местного бюджета. Их шесть - "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Экология", "Образование", "Культура" и новый нацпроект "Беспилотные авиационные системы".

С подробной информацией по реализованным мероприятиям депутаты ознакомились на профильных комитетах. Её представила и.о. заместителя главы администрации Наталья Китаева. На заседании Думы итог подвёл глава города Михаил Клинков.

В рамках проектов были организованы ремонтные работы на проспекте Ленина (от ул. Гагарина до пл. Дзержинского), Бабинском кольце, проведён первый этап благоустройства парка для активного отдыха "Молодёжный", организованы работы по благоустройству территории вокруг Дворца культуры химиков с прилегающим бульваром Победы, ликвидирована несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов в районе бывшего полигона ТБО "Игумново", в школе №23 запущен дополнительный образовательный проект по сборке, управлению и программированию квадрокоптеров, капитально отремонтировано здание дзержинского театра кукол, которое является объектом культуры регионального значения.

В заседании Думы участвовал министр внутренней и региональной политики Павел Карасёв. Он рассказал в целом о реализации национальных проектов на территории Нижегородской области и отметил успехи Дзержинска. Также на заседании присутствовали заместитель председателя Законодательного собрания Людмила Буркова и депутат регионального парламента Александр Парамонов.

Председатель Думы Дзержинска Виктория Николаева отметила, что Дзержинск будет стремиться в следующем году принять участие в максимальном количестве национальных проектов, ведь это возможность для развития города.

"Мы видим, что национальные проекты у нас реализуются на должном уровне. Часть из них уже исполнена с опережением сроков, и за них поставлена оценка "отлично". На мой взгляд, участие в нацпроектах – это хорошая возможность для развития нашего города, а значит и для повышения комфорта жизни горожан", - сказала она.

Общая сумма финансирования национальных проектов на территории городского округа в 2024 году с учетом местного софинансирования - порядка 619 млн рублей.