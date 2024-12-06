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Общество

МегаФон получил премию "#Мы вместе - 2024"

06 декабря 2024 17:03  [500] Общество

Фото: Федор Серков

Благотворительный проект компании "Будущее зависит от тебя" стал лауреатом в номинации "Ответственный бизнес" международной премии "#Мы вместе — 2024". Проект существует уже почти двадцать лет, проходит во всех регионах страны и направлен на социальную адаптацию детей-сирот. В его основе — всероссийский чемпионат по футболу между командами детских домов и школ-интернатов.

У истоков спортивного благотворительного проекта "Будущее зависит от тебя" стоит инициатива сотрудников МегаФона из Санкт-Петербурга, которая получила развитие и превратилась во всероссийский чемпионат по футболу между командами детских домов и школ-интернатов. За 19 лет в турнире сыграли более 41 тысячи ребят — 5 тысяч команд из 140 городов России.

Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей-сирот, нацеленный не только на физическое развитие, но и на социальное семейное устройство. Проект помогает ребятам со всей страны приобщаться к здоровому образу жизни, закалять характер и налаживать общение со сверстниками и взрослыми, а также находить родителей. Соревнования проходят во всех регионах присутствия компании.

Ежегодно с февраля по апрель подростки соревнуются на городских и региональных этапах. В мае лучшие команды играют в финале, который по традиции проходит в Сочи. В разные годы к нему присоединялись крупные российские спортсмены: футболисты "Зенита", олимпийский чемпион Антон Шипулин, российский автогонщик Сергей Карякин и многие другие.

Помимо спортивной составляющей, для участников турнира проводится профориентационная программа, организованная совместно с фондом Форотех — "Город навыков SkillCity". Для детей, которым интересна профессия журналиста, создана особая программа. Каждая команда может взять воспитанника, который готовит репортажи о её выступлении на турнире.

С 2013 года стартовала совместная инициатива проекта «Будущее зависит от тебя» и фонда "Измени одну жизнь", направленная на поиск семей для подростков. Чтобы помочь ребятам обрести новые семьи, были созданы видеоанкеты для более чем 6600 детей-сирот старше 10 лет, в том числе участников Открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. Проект дал ребятам возможность не только построить своё спортивное будущее, но и шанс попасть в семью. Уже сейчас более 900 детей смогли обрести новый дом.

"Социальная миссия МегаФона — объединять людей, устранять барьеры в общении, обеспечивать быстрый доступ к информации и создавать равные возможности для жизни и самореализации. Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — одно из ключевых направлений благотворительной деятельности компании, — говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Роман Ермоленко. — На сегодняшний день наш футбольный турнир — это самый масштабный проект для детей, которому в 2025 году исполнится 20 лет, а это очень серьёзная дата для благотворительного проекта".

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится по поручению Президента России. Организатор премии — Ассоциация волонтёрских центров, учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодёжи. Премия проводится при поддержке национального проекта "Образование".

В номинации "Социально значимые отраслевые проекты", реализуемые бизнесом, в этом году было подано 719 заявок.

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