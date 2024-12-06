Делегация журналистов из Узбекистана посетила НОИЦ Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Делегация журналистов из Узбекистана в рамках пресс-тура в Нижегородскую область посетила "Нижегородский областной информационный центр", сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, в НОИЦ побывали представители ведущих СМИ Узбекистана, таких как "NUZ.UZ Новости Узбекистана", "ekolog.uz", "Sharq-press.uz", и др.

Журналисты из Республики Узбекистан рассказали, что одной из актуальных тем является учеба студентов. Так, многие начинают учёбу на родине, а заканчивают в России и наоборот.

По итогам встречи в НОИЦ была достигнута договоренность о совместных проектах, направленных на освещение жизни студентов, мероприятиях в вузах РФ и Узбекистана и т.д.

Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан будут сотрудничать в сфере туризма.