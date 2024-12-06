Достижения и планы на будущее: "Молодая Гвардия" Нижегородской области подвела итоги 2024 года Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки в Нижнем Новгороде состоялось подведение итогов деятельности регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" за 2024 год.

В мероприятии также приняли участие партнеры МГЕР: представители ведущих вузов региона, социальных учреждений и общественных организаций.

Этот год стал насыщенным и продуктивным, объединившим молодых активистов в реализации множества значимых инициатив.

Среди главных результатов уходящего года участники отметили проведение более 450 социально значимых мероприятий по различным направлениям; помощь участникам СВО и мирным жителям новых регионов и освобожденных территорий; отправку более 30 тонн гуманитарной помощи. Проведено 20 стратегических сессий с молодежью в муниципалитетах, охвативших более 1000 участников; привлечено свыше 1 млн рублей федеральных средств на развитие молодежных проектов. Продолжается активная работа по патриотическому воспитанию молодежи, организации образовательных и идеологических мероприятий для школьников и студентов.

С видеообращением к нижегородским молодогвардейцам обратился руководитель регионального отделения МГЕР Роман Зыков, который сейчас находится в зоне СВО: "Молодая Гвардия» всегда находится в авангарде политических событий. Мы оказываем помощь тому, кто в ней нуждается. Одними из первых поехали на Донбасс, и через наши гуманитарные миссии прошло более пяти тысяч человек. Также наши активисты с оружием в руках отстаивают суверенитет Отечества. А самое главное – это формирование единства крепкого тыла и фронта – Единой России!"

Молодым активистам вручены благодарственные письма от руководства регионального отделения партии "Единая Россия".

"Этот год я провел в рядах "Молодой Гвардии" и это было действительно потрясающе. Огромное количество мероприятий, возможность быть как волонтером, так и спикером, ведущим мастер-классов и самое главное - частью общего, благого дела. Сегодня на подведении итогов в очередной раз убеждаюсь, что быть молодогвардейцем - это гордо, это действительно круто! В следующем году я хочу продолжать активную деятельность в организации, и уже запланировал несколько проектов, которые хотелось бы провести при поддержке "Молодой Гвардии"" - поделился молодогвардеец Дмитрий Смирнов.

Мероприятие стало символическим завершением года и стартовой точкой для новых инициатив. 2025 год обещает быть не менее продуктивным: "Молодая Гвардия" продолжит развивать проекты, направленные на поддержку военнослужащих, гуманитарные миссии, патриотическое воспитание молодежи и укрепление единства общества.

Напомним, вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, поддержка ее научной, творческой и предпринимательской активности, в том числе за счет развития системы "социальных лифтов", запуск программы поддержки молодежных инициатив на муниципальном уровне являются ключевыми задачами в направлении "Гражданская солидарность и молодежная политика" народной программы "Единой России".