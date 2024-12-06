Интерес нижегородцев к культурным событиям за последние два месяца вырос почти вдвое Культура и отдых

Интерес нижегородцев к культурным событиям за последние два месяца вырос почти вдвое. В октябре и ноябре общий трафик на сервисы по продаже билетов, сайты театров и концертных площадок увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 79%, а по сравнению с 2022-м – почти в 2,5 раза. К такому выводу пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные.

Трафик нижегородцев на официальный сайт Большого театра в Москве оказался меньше на 3%, чем годом ранее. Вероятно, жители региона нашли альтернативу столичной площадке, поскольку увеличили на 10% поток запросов на портал Нижегородского театра оперы и балета, где также накануне нового года будет показана новогодняя сказка Гофмана.

Интерес к новогодним сказкам в формате ледовых шоу, в числе которых есть и "Щелкунчик", также существенно увеличился. Трафик на сайты Ильи Авербуха, Евгения Плющенко и Татьяны Навки, которые анонсировали праздничные представления, вырос по сравнению с прошлым годом более чем в 4 раза.

Добавим, что в число самых популярных сервисов по покупке билетов, ожидаемо вошли Kassir.ru, Afisha.ru и Kassy.ru – нижегородский трафик на эти платформы за год увеличился сразу на 85%. Кроме жителей региона интерес к порталам нижегородских театров проявляют также представители более 50 регионов страны. Больше всего среди них москвичей, жителей Санкт-Петербурга, а также соседних Владимирской и Кировской областей.

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