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Общество

Васильсурск включили в перечень исторических поселений регионального значения

14 декабря 2024 15:27  [113] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Васильсурск включили в список исторических поселений регионального значения. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующее постановление подписал губернатор Глеб Никитин.

Таким образом, Васильсурск стал третьим историческим поселением регионального значения в Нижегородской области. Ранее в перечень были внесены Дзержинск и Большое Болдино. Помимо этого, историческим поселением федерального значения является Арзамас.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что перед принятием решения о наделении Васильсурска статусом исторического поселения определили предмет охраны исторического поселения: ценные элементы планировки, застройки, ландшафта, утверждены требования к градостроительным регламентам. Глава региона подчеркнул, что теперь Васильсурск имеет возможность принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды в номинации "Исторические поселения".

Документацию по обоснованию отнесения Васильсурска к историческим поселениям выполнило ГАУ НО "Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области" по заказу управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

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