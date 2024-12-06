Евгений Люлин: “Задачи, поставленные Президентом РФ, дадут новый импульс развитию нашего государства” Политика

Фото: пресс-служба НРО Единая Россия

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в XXII Съезде “Единой России”, который прошел в Москве 14 декабря.



На пленарном заседании к участникам Съезда обратился Президент Владимир Путин.



“Выступление Президента РФ Владимира Путина было не просто приветственным, а программным, системным и масштабным. Обсуждались задачи партии и важнейшие государственные задачи, в первую очередь касающиеся участников специальной военной операции. Также говорили о международной обстановке и роли “Единой России” в международной деятельности. Особое внимание было уделено президентской программе “Время героев”, которая позволяет нашим воинам-защитникам приобретать новые навыки в государственном и муниципальном управлении. Это необходимо не только самим возвращающимся ребятам, но и стране, сферам экономики и управления”, — заявил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин по итогам Съезда.



“Перед страной поставлены масштабные задачи по расширению национальных проектов. Эта работа начиналась всего лишь с четырех нацпроектов, а сегодня их 20, и они охватывают все сферы жизни. “Единая Россия” должна организовать и контролировать их исполнение”, — отметил Евгений Люлин.



“Съезд прошел очень содержательно и эмоционально. Выступления Президента, председателя партии Дмитрия Анатольевича Медведева и других участников были искренними и затронули важнейшие вопросы. Перед всеми членами “Единой России” была поставлена задача продолжать развивать страну, выходить на передовые рубежи в науке и технологиях. Многое уже сделано, но предстоит сделать еще больше. Эти задачи были озвучены и обсуждались. Уверен, это станет новым импульсом для развития нашего государства”, — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области.



Напомним, “Единая Россия” 14 декабря провела XXII Съезд партии в Национальном центре “Россия”. В нем приняли участие более 1000 делегатов со всей страны. На Съезде партия определила задачи на 2025-2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов, в состав которых вошли участники СВО. Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций “Единой России”. Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.