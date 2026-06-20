Евгений Люлин рассказал, что все великие футболисты начинали свой путь с дворовых и школьных команд Спорт

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

«Сегодня, 19 июня, отмечается Всемирный день детского футбола — праздник, учрежденный с целью поиска талантов и продвижения здорового образа жизни. Вы знали, что 11-летнего Месси привела в детскую футбольную секцию бабушка? Сверстники его дразнили „блохой“ за маленький рост. Пеле играл в футбол с 7 лет во дворе, а вместо мяча у него был носок, набитый газетами. Марадона первые голы забил в детской команде „Луковички“. С дворовых, уличных, школьных команд начинали все легенды футбола без исключения», — написал в своем МАХ-канале председатель Законодательного Собрания Нижегородской области, президент ФК «Химик» Евгений Люлин.

«Когда смотрю на дзержинских ребят, которые с 5 лет учатся играть в футбол на мини-полях в детсадах, понимаю, что работаем в правильном направлении. Пусть не всем дано стать Пеле, Яшиным, Роналду, Бесковым, Черенковым. Но шанс должен быть у каждого! Обязательно оснастим многофункциональными полями все садики Дзержинска, чтобы малыши пробовали и раскрывали свои таланты в футболе, в волейболе, в баскетболе», — отметил спикер регионального парламента.

«Душа радуется на матчах Чемпионата города химиков среди детсадовских футбольных команд! Полгорода приходит на наш Фестиваль „Звездочки футбола“! До нас такого не делал никто, но наши наработки уже пошли по России. Знаю, что мини-поля в садиках открывают в Самаре. Хочу пожелать успеха всем, кто понимает важность детского футбола! У нас всё получится!» — подчеркнул Евгений Люлин.