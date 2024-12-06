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Политика

Евгения Костина единогласно избрали первым заместителем председателя Гордумы

20 декабря 2024 13:47  [105] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

20 декабря на заседании Гордумы Нижнего Новгорода первым заместителем председателя депутаты единогласно избрали Евгения Костина. Решение о его выдвижении было принято на собрании депутатского объединения партии "Единая Россия" в городской Думе.

Представляя кандидата, председатель городской Думы Евгений Чинцов отметил его глубокую включенность в нормотворческую деятельность.

"За время своей работы в качестве депутата городской Думы Евгений Николаевич зарекомендовал себя как активный и эффективный член нашей команды – команды губернатора Нижегородской области. Не случайно депутатский корпус уже выразил ему доверие, избрав в действующем созыве заместителем председателя Думы и руководителем депутатского объединения партии "Единая Россия", в состав которого входит сразу 26 депутатов. Отмечу, что мой коллега давно, много и активно работает со своими избирателями, умеет слушать и слышать, обладает способностью находить реальные пути решения проблем. К тому же, он человек опытный, неоднократно исполнял полномочия председателя Думы. Считаю, что Евгений Николаевич не просто достоин занимать пост первого заместителя. Для работы на посту с таким уровнем ответственности его кандидатура оптимальна", - подчеркнул Евгений Чинцов.

Мнение спикера разделили представители всех депутатских объединений Думы. По итогам голосования Евгений Костин поблагодарил коллег за оказанное доверие.

"Не подведу и продолжу служить интересам Нижнего Новгорода и нижегородцев. Всегда на связи!" - сказал он.

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Теги:
Гордума Евгений Костин Назначения
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