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Общество

Управление ГОЧС Нижнего Новгорода предупреждает об опасности выхода на лёд

23 декабря 2024 10:14  [113] Общество

Фото: Управление ГОЧС Нижнего Новгорода

В Управлении ГОЧС Нижнего Новгорода напомнили жителям региона, что выходить на водоёмы и реки в период ледостава даже при устойчивой низкой температуре опасно для жизни.

В ведомстве рассказали, что из-за температурных колебаний и снегопадов на нижегородских водоёмах и реках ещё не образовался достаточно прочный ледяной покров, поэтому он представляет опасность для людей, в особенности для рыбаков.

"Сейчас можно наблюдать сильное течение на реке Волга, которое несёт по воде льдины, поэтому еще рано говорить о ледоставе на акваториях. Также существует вероятность прогибания льда в неравномерно замерзших участках, вблизи водных протоков, что может привести к провалу человека под лед. Особый контроль в этот период должен быть осуществлен родителями за детьми", – отметил директор Управления Михаил Баранов.

В ГОЧС напомнили, что безопасная толщина льда для человека составляет 10-12 см, для массового выхода людей - не менее 25 см. В настоящее время ледовый покров на водоёмах области ещё не набрал необходимую прочность и не может выдержать даже веса ребёнка. Особенно непрочен лёд в устьях, притоках и на середине реки, а также в местах быстрого течения, бьющих ключей, стоков и в местах произрастания растительности.

"Выход на такой лёд смертельно опасен!" - подчеркнули в Управлении ГОЧС.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водоёме или сами попали в такую ситуацию, и есть возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью по телефонным номерам: 101, 112, 268-11-00.

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Теги:
Водоёмы Лед ЧС
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