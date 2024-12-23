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Общество

Нижегородских студентов пригласили к участию в олимпиаде по развитию агротуризма

01 января 2025 10:28  [138] Общество

Студенты Нижегородской области могут принять участие в международной межвузовской дистанционной кейс-олимпиаде «Развитие агротуризма в Российской Федерации: новый взгляд».

Олимпиада была основана в 2019 году, ее организаторы – Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, профильное НКО в сфере агро-сельского туризма – НП «Агротуризм Примокшанье».

Основная цель олимпиады - помощь молодежи в организации собственного бизнеса, поиска интересной работы в сфере туризма на сельских территориях и в малых городах, а также популяризация агро-сельского туризма, создающего основы для развития сельских поселений и малых городов.

Как сообщают организаторы, олимпиада проводится ежегодно с начала февраля по конец мая. В ходе мероприятия студенты решают задания на базе действующих объектов агро-сельского туризма, среди которых – помощь в разработке стратегии продвижения, создание сайтов и страничек в соцсетях, проведение социологических исследований, дизайн, разработка концепций развития объектов, создание туристических маршрутов с включением объектов агро-сельского туризма и многое другое.

По отзывам владельцев объектов агро-сельского туризма, на базе которых команды выполняли задания, такое взаимодействие бизнеса и молодых специалистов очень полезно и крайне востребовано. По итогам олимпиад многие участники становятся приверженцами развития сельского туризма и начинают свой бизнес в этой сфере.

В 2024 году в олимпиаде приняли участие более 30 российских студенческих команд и две команды из ближнего и дальнего зарубежья. В 2025 году организаторы планируют пригласить к участию все профильные вузы нашей страны, а также расширить географию международных участников.

Развитие агротуризма – одно из направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который  реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Он включает три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма».

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Теги:
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