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Общество

Варварскую в Нижнем Новгороде перекроют в ночь на 18 июля из-за ремонта

17 июля 2026 18:14 Общество
Варварка

В Нижнем Новгороде в выходные заменят малонадежный участок теплосети на улице Варварской. Работы проведут после того, как во время гидравлических испытаний был выявлен еще один участок трубопровода, требующий замены.

Как сообщили в городской администрации, заменят около трех метров трубы. Работы пройдут в ночь с 17 на 18 июля.

В связи с ремонтом движение по улице Варварской в районе дома № 3а в сторону улицы Пискунова будет полностью перекрыто с 22:00 17 июля до 08:00 18 июля. Затем, с 08:00 18 июля до 23:00 19 июля, на этом участке будет действовать частичное ограничение движения.

Ранее на этом перекрестке уже проводились неотложные работы, во время которых был заменен критичный участок теплосети. После гидравлических испытаний специалисты обнаружили еще один малонадежный участок.

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Теги:
Нижегородский район Ремонтные работы Транспортные ограничения
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