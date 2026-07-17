Евгений Люлин: «Главное богатство Лыскова — это его люди» Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов

17 июля город Лысково Нижегородской области отметил 616 лет со дня основания. Ко всем жителям округа обратился председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметив, что Лысково занимает особое место среди старинных волжских городов, являясь живой частью истории страны, которую сегодня продолжают писать сами жители.

В ходе выступления спикер регионального парламента акцентировал внимание на позитивных изменениях, которые за последнее время произошли в городском округе. По словам Евгения Люлина, работы по благоустройству улицы Мичурина выходят на финишную прямую, кардинально преобразились общественные пространства в Ниве и Бармино. Значительным событием для юных лысковчан стало завершение капитального ремонта школы №2, где обновили не только внутреннее убранство, но и пришкольную территорию, оборудовав современную спортивную площадку. Большие надежды возлагаются на строительство новой школы на 550 мест, которое уже началось.

В то же время Евгений Люлин подчеркнул, что создание комфортных условий для учебы уже приносит плоды: в этом году почти четверть выпускников школ округа получили медали за особые успехи в учении, двое из них — выпускники сельских школ.

При этом развитие района не ограничивается социальной сферой: в сельском хозяйстве идет модернизация животноводческих комплексов, а местные фермеры благодаря грантам расширяют производство, поставляя свою продукцию в крупнейшие города страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Общий объем инвестиций в экономику округа в настоящее время превышает 3,6 миллиарда рублей.

Особой темой для обсуждения стало сохранение исторического и культурного наследия. Евгений Люлин напомнил об активной работе по восстановлению древних храмов, возраст которых превышает 300 лет, и поблагодарил волонтеров за помощь бойцам в зоне СВО. Гордость у лысковчан вызывают и земляки, прославившие регион на всероссийском уровне, — например, спортсмен Егор Кушнаренко, завоевавший серебро на Первенстве Европы по современному пятиборью.

Евгений Люлин также рассказал, что недавно в ходе геолого-минералогических раскопок Российской академии наук на территории района от Исад до Просека был обнаружен уникальный слой почвы юрского периода возрастом 165 миллионов лет. Ранее подобные отложения находили только в Антарктиде.

На праздновании специалисты, внесшие значительный вклад в развитие округа, были отмечены Благодарственными письмами и Почетными грамотами регионального парламента. В их число вошли медики, волонтеры, работники сельхозпредприятий и муниципальные служащие. Две лысковчанки Альбина Кварцсхелия и Наталья Рахмонова были удостоены медали «За поддержку специальной военной операции».

«Главное богатство Лыскова — это люди, которые здесь живут. Те, кто несмотря ни на какие трудности, модернизирует фермы, кто помогает фронту, кто восстанавливает храмы и растит детей-медалистов. Ведь если браться за дело с душой, даже самые смелые планы становятся реальностью, как это случилось со строительством долгожданной школы. Двигателем позитивных изменений может быть каждый из нас, просто не надо бояться брать на себя ответственность, жить, по совести, гордиться своей историей и смело идти вперед», — подчеркнул спикер регионального парламента Евгений Люлин.