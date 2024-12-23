"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 января 2025 17:24  [596] Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды
01 января 2025 16:49  [145] 11 детей родились в новогоднюю ночь в Нижегородской области
01 января 2025 16:05  [155] Сразу несколько благотворительных новогодних акций прошло на АПЗ
01 января 2025 15:32  [175] Новогодняя смена в лагере «Чайка» пройдет для 85 нижегородских школьников
01 января 2025 15:08  [192] Нижегородский мэр назвал прошедшую новогоднюю ночь спокойной
01 января 2025 14:53  [171] Усиление ветра до 18 м/с прогнозируется в Нижегородской области
01 января 2025 13:52  [242] Праздники «Новый год в каждый двор» в Нижнем Новгороде продлятся по 8 января
01 января 2025 12:58  [243] Социальная кампания по поддержке семей с детьми стартует в России
01 января 2025 12:43  [367] Нижегородских студентов пригласили к участию в олимпиаде по развитию агротуризма
01 января 2025 11:42  [305] Нижегородские полицейские встретились с воспитанниками детдома "Кораблик"
Общество

Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды

01 января 2025 17:24  [596] Общество

Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды.

По прогнозам Гидрометцентра, 2 января в Нижегородской области ожидается гололедные  явления и порывы ветра до 18 м/с.

Энергетики филиала «Нижновэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей.
 
К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 281 бригада «Нижновэнерго»: 851 специалист и 408 единиц спецтехники.

Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 222 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью около 6,4 МВт.   

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС России и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.
 
Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.   

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Энергетика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph