Нижегородские энергетики готовятся к работе в условиях непогоды Общество

Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды.

По прогнозам Гидрометцентра, 2 января в Нижегородской области ожидается гололедные явления и порывы ветра до 18 м/с.

Энергетики филиала «Нижновэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей.



К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 281 бригада «Нижновэнерго»: 851 специалист и 408 единиц спецтехники.

Под особым контролем находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для подачи электроэнергии которым в случае необходимости подготовлены 222 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью около 6,4 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС России и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.



Установлен особый контроль за работой энергообъектов. Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра.