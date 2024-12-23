Нижегородские храмы проверили на пожарную безопасность перед Рождеством Общество

Фото: Александр Чурбанов, с сайта Нижегородской митрополии

Храмы в Нижегородской области проверили на пожарную безопасность в преддверии Рождества. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Инспекторы государственного пожарного надзора проверили все 398 храмов, где будут проводиться торжества.

"С настоятелями, старостами и служащими храмов Нижегородской области провели инструктаж по пожарной безопасности",- пояснили в ведомстве.

Из-за новогодних и рождественских праздников весь личный состав ГУ МЧС России по Нижегородской области перевели на усиленный вариант несения службы. Обеспечено дополнительное дежурство сотрудников и работников пожарной охраны, а также пожарной техники.

Напомним, особый противопожарный режим ввели в Нижегородской области с 25 декабря 2024 года.