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Общество

Более 70 брошенных машин убрали с улиц Советского района Нижнего Новгорода в 2024 году

08 января 2025 11:25  [110] Общество
фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 70 брошенных машин убрали с улиц Советского района Нижнего Новгорода в 2024 году. Об этом сообщили в районной администрации.

Автохлам вывезли с ул. Бекетова, Ванеева, Козицкого, Пушкина, Тимирязева, Романтиков, пер. Светлогорского и др.

Отмечается, что в 53 случаях собственники самостоятельно переместили транспорт после направления им уведомления. Предупреждение размещается на лобовом стекле машины. После этого у владельца есть 10 дней, чтобы её убрать.

Ещё 21 автомобиль эвакуирован ответственными службами на стоянку временного хранения.

"Подобные машины занимают проезды, мешают пешеходам и затрудняют работу коммунальных и экстренных служб особенно в зимнее время. Их эвакуация – это важный аспект в поддержании безопасной и комфортной среды для нижегородцев", – обратил внимание глава района Александр Иванов.

Пожаловаться на брошенный и разукомплектованный транспорт на территории Советского района можно в отдел коммунального хозяйства и содержания дорог по тел.: 417-26-11.

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Теги:
Автомобили Благоустройство
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