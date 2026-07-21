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Общество

Новая программа реабилитации детей-инвалидов заработала в Нижегородской области

21 июля 2026 11:33 Общество
Новая программа реабилитации детей-инвалидов заработала в Нижегородской области

Фото: сгенерировано ИИ

В Нижегородской области стартовала новая программа комплексной реабилитации детей с инвалидностью. В этом году по пилотному проекту на восстановление уже направили 25 ребят. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.

Участниками проекта могут стать дети от 4 до 17 лет, которым впервые установлена категория «ребенок-инвалид». Курс длится 21 день. Его полностью оплачивает Социальный фонд с помощью электронного сертификата. Средства идут не только на лечение и занятия, но и на проживание и питание ребенка и сопровождающего.

Решение о необходимости реабилитации принимает бюро медико-социальной экспертизы. Специалисты определяют подходящую программу и объясняют родителям, в какую сертифицированную организацию можно обратиться.

Сертификат оформляется автоматически — без личного визита в СФР. Его выпускают на карту «Мир» законного представителя на основании данных медико-социальной экспертизы. Воспользоваться им нужно в течение года с момента установления инвалидности. Сейчас активировано 240 сертификатов.

Также можно получить компенсацию за дорогу к месту реабилитации и обратно или оформить бесплатный проезд поездом. Для этого нужно подать заявление в течение 10 рабочих дней после окончания курса. Компенсацию можно оформить не более двух раз.

В проекте участвуют восемь организаций — шесть в Нижегородской области и две федеральные. Консультацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный.

Ранее сообщалось, что в регионе заработал информационный портал «Карта адаптивного спорта», где можно найти информацию о спортивных организациях и возможностях для занятий физкультурой людей с инвалидностью.

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Теги:
Инвалиды Реабилитация Социальный фонд
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