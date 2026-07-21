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Общество

Нижегородская область вошла в число регионов с ростом рождаемости в 2025 году

21 июля 2026 13:08 Общество
Нижегородская область вошла в число регионов с ростом рождаемости в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская область вошла в число 18 регионов России, где к концу 2025 года вырос суммарный коэффициент рождаемости. Об этом сообщила сенатор Лилия Гумерова 21 июля на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По словам Гумеровой, вопросы демографии остаются одним из ключевых направлений государственной политики. Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко продолжает работу по укреплению института семьи и развитию мер поддержки родителей.

Сенатор отметила, что положительные результаты в регионах связаны в том числе с адресными программами помощи семьям. В качестве одного из примеров она привела Нижегородскую область, где с 2025 года реализуется проект жизни «ОСНОВА».

Напомним, суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в регионе впервые с 1990 года превысил среднероссийский показатель и достиг 1,357. С июня 2025 года показатель вырос почти на 8%, что стало лучшим результатом среди российских регионов за год.

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Теги:
демография Рождаемость Семья
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