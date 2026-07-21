Нижегородцам не станут отменять штрафы за ожидание в очередях на АЗС Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области водителям не станут отменять штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», даже если автомобиль оказался там из-за очереди на заправку. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

С середины июня 2026 года подобных случаев в Нижегородской области не зарегистрировано. Поэтому оснований для аннулирования штрафов нет.

При этом в других регионах такая проблема уже возникала. Так, в Саратовской области после введения временного ограничения на продажу бензина возле ряда автозаправок образовались длинные очереди, а часть водителей получила штрафы за нарушение правил остановки и стоянки.

Позже официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что такие постановления будут отменять после обращения водителей в подразделения Госавтоинспекции. По ее словам, каждый случай рассмотрят индивидуально с учетом малозначительности нарушения или того, что автомобилист действовал в условиях крайней необходимости.

В ГУ МВД по Нижегородской области напомнили: нарушения правил остановки и стоянки фиксируются камерами фото- и видеофиксации. Чтобы не получить штраф, водителям советуют не оставлять автомобиль в зоне действия запрещающего знака, даже если очередь к АЗС растянулась вдоль дороги.

Ранее сообщалось, что система отпуска топлива по принципу «чет-нечет» на АЗС «Лукойла», «Газпромнефти» и «Татнефти» продолжит действовать в Нижегородской области. Решение о ее отмене примут в зависимости от дальнейшего развития ситуации с бензином.