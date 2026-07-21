Нижегородцам все же могут отменить штрафы за ожидание в очередях на АЗС

В ГУ МВД России по Нижегородской области заявили, что водителей, которые остановились под запрещающим знаком, ожидая заправки на АЗС, не будут массово штрафовать. Уже вынесенные постановления могут быть отменены.
Как сообщили в ведомстве, решения об отмене штрафов будут приниматься после обращений граждан. Речь идет о постановлениях за аналогичные нарушения правил дорожного движения.
«По каждому такому постановлению будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости», — пояснили в полиции.
При этом ранее в региональном управлении МВД заявляли, что оснований для отмены штрафов нет.
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