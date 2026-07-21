Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 июля 2026 14:48
В России хотят поднять возрастной порог молодости до 40 лет: зачем это нужно
21 июля 2026 14:45
Онлайн-кинотеатр Wink и МЧС России запустили экстренные оповещения
21 июля 2026 14:33
Умер нижегородский стоматолог и Отличник здравоохранения РФ Сергей Баланов
21 июля 2026 14:16
Эксклюзив
185 нижегородских выпускников не набрали минимальные баллы на ЕГЭ
21 июля 2026 14:01
Эксклюзив
Синоптик рассказала, какой будет погода в Нижнем Новгороде до конца июля
21 июля 2026 13:49
Пропавшего в Красных Баках подростка нашли спустя неделю поисков
21 июля 2026 13:33
Нижегородцам все же могут отменить штрафы за ожидание в очередях на АЗС
21 июля 2026 13:25
Нижегородец обматерил полицейских на АЗС за заправку вне очереди и получил штраф
21 июля 2026 13:08
Нижегородская область вошла в число регионов с ростом рождаемости в 2025 году
21 июля 2026 12:17
Память Чкалова почтили в Москве в честь 90-летия его легендарного полета
Общество

Нижегородцам все же могут отменить штрафы за ожидание в очередях на АЗС

21 июля 2026 13:33 Общество
Нижегородцам все же могут отменить штрафы за ожидание в очередях на АЗС

В ГУ МВД России по Нижегородской области заявили, что водителей, которые остановились под запрещающим знаком, ожидая заправки на АЗС, не будут массово штрафовать. Уже вынесенные постановления могут быть отменены.

Как сообщили в ведомстве, решения об отмене штрафов будут приниматься после обращений граждан. Речь идет о постановлениях за аналогичные нарушения правил дорожного движения.

«По каждому такому постановлению будут приниматься решения об их отмене с учетом малозначительности или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости», — пояснили в полиции.

При этом ранее в региональном управлении МВД заявляли, что оснований для отмены штрафов нет.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АЗС Полиция Штраф
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных