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Без виз в Китай: россиянам продлили срок упрощенного въезда до 2027 года

21 июля 2026 11:15 Общество
Без виз в Китай: россиянам продлили срок упрощенного въезда до 2027 года

Фото: Кира Мишина

Китай продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Информация об этом появилась на портале Министерства иностранных дел КНР.

Согласно новым условиям, россияне смогут въезжать в Китай по заграничному паспорту без оформления визы и находиться на территории страны до 30 дней.

Ранее Россия также продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Изначально временный порядок безвизового въезда и выезда для граждан КНР должен был действовать в РФ до 14 сентября 2026 года включительно.

Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» выяснила, как обезопасить себя на отдыхе за границей.

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Теги:
МИД Путешествия Туризм
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