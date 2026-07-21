Без виз в Китай: россиянам продлили срок упрощенного въезда до 2027 года Общество

Фото: Кира Мишина

Китай продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Информация об этом появилась на портале Министерства иностранных дел КНР.

Согласно новым условиям, россияне смогут въезжать в Китай по заграничному паспорту без оформления визы и находиться на территории страны до 30 дней.

Ранее Россия также продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Изначально временный порядок безвизового въезда и выезда для граждан КНР должен был действовать в РФ до 14 сентября 2026 года включительно.

Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» выяснила, как обезопасить себя на отдыхе за границей.