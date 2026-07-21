Без виз в Китай: россиянам продлили срок упрощенного въезда до 2027 года

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Китай продлил безвизовый режим для граждан России до конца 2027 года. Информация об этом появилась на портале Министерства иностранных дел КНР.
Согласно новым условиям, россияне смогут въезжать в Китай по заграничному паспорту без оформления визы и находиться на территории страны до 30 дней.
Ранее Россия также продлила безвизовый режим для граждан Китая до 31 декабря 2027 года. Изначально временный порядок безвизового въезда и выезда для граждан КНР должен был действовать в РФ до 14 сентября 2026 года включительно.
Ранее редакция НИА «Нижний Новгород» выяснила, как обезопасить себя на отдыхе за границей.
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